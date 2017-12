Ariel Cohhen Sabban: Sobre las detenciones de Delía y Zannini: Siento que es un respeto a los Argentinos

Ariel Cohhen Sabban - Presidente de la DAIA 07-10.mp3

"Creo que es un momento fundamental para Argentina. Seguramente el juez si cree conveniente la detención de estas personas debe tener sus motivos. Quiero ser muy cauto. Creo que lo que la DAIA venía pidiendo es que se investigue. Estuvimos casi dos años en una lucha judicial, en una lucha donde había muchos interesados en que se cierre esta causa y en cajonear justamente la denuncia de Nisman. Tuvimos muchos obstáculos. Presiones de todos lados, muchos reveces judiciales""La pregunta es por qué no querían que se investigue. Por qué no querían algunas personas que se avance en saber si la denuncia que Nisman hacía tenía un sost& eacute;n con pruebas"."No puedo decir exacto cual fue la participación o cual no fue. Quien debe hacer esa invetigación es la justicia argentina. También entiendo que indudablemente en Argentina hubo quienes pactaron con la impunidad"."Entiendo que si hay una detención es porque el juez tiene algunas cuestiones en duda o debe tener algunas pruebas para avanzar en la causa. Ya lleva un tiempo largo. El mundo está mirando a la Argentina. La justicia vuelve a tomar el camino de investigar, ese camino que nunca debía haber perdido"."Siento que es un respeto a los Argentinos la investigación""Hay muchos que estamos esperando que se esclarezca la verdad y la justicia"