Así despidió Luciana Salazar a su amigo Raúl Sotelo: "Con vos se fue parte de mi vida"

Luciana Salazar, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la repentina muerte de su querido amigo Raúl Sotelo. Sotelo, exitoso empresario y dueño de una cadena de barberías, fue encontrado sin vida en el hotel de Palermo donde residía.

La noticia de la trágica pérdida conmocionó tanto a Salazar como a sus seres queridos y allegados, quienes comparten el profundo. Raúl Sotelo era no solo un amigo cercano, sino un confidente y apoyo constante en la vida de Luciana, lo que hace aún más difícil aceptar su partida prematura.

“Amigo, ¿Qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida”, expresó con mucho dolor la modelo al enterarse de la triste noticia con una foto juntos.

luciana salazar.webp

Así decidió recordar Luciana a su gran amigo con un emotivo posteo en Instagram con fotos de él y de momentos que compartió con su hija Matilda, lo que evidencia la gran amistad que los unía hace tiempo.

"No puedo poner en palabras el dolor que siento. Con vos se fue parte de mi vida. Como voy a poder soportar no verte ni hablarte más. Personas como vos son las que hacían de este un mundo mejor", comenzó con mucho dolor la modelo.

luciana-salazar-amigo-2jpg.webp

"Mi amado Ra, ese joven humilde que arrancó limpiando una peluquería y llegó a tener una cadena de barberías, siempre superándote y demostrando que todo con esfuerzo se puede", siguió.

Y remarcó: "Generoso, con una sonrisa y un corazón inigualable. Dueño de mi admiración más profunda y de mi confianza. Como voy a extrañar esas carcajadas que me hacían doler hasta la panza y esas charlas de amigos entrañables".

luciana-salazar-amigo-1jpg.webp

"Conocías a la perfección mi corazón y lograbas sacar lo mejor de mi, todo el tiempo. Nada será igual sin vos. Hasta siempre amigo, volá alto como siempre hiciste. Ya nos volveremos a ver algún día", finalizó Luciana su conmovedor mensaje.