Aumenta el gasoil 2,3% y advierten que ya hubo 12 subas en las naftas en lo que va del año



Luego de la decisión del Gobierno de aprobar un aumento del biodiésel, YPF anunció un incremento del gasoil en torno al 2 y 2,3 por ciento. Esto se suma al aumento aplicado por Shell desde ayer, de al rededor del 2 por ciento.

El titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles , Raúl Castellanos, no descartó que el aumento del 17 por ciento del biodiésel también se traslade al resto de las naftas, lo que se sumaría a los aumentos de la semana pasada, que estuvieron en torno al 8 por ciento.

"Que va a haber nuevos aumentos, yo no tengo ninguna duda, pero yo no me aventuraría a decir cuánto va a estar el combustible a fin de año".