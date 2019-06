La política argentina nómade

En la escuela nos enseñaron a la diferencia entre los pueblos nómades y los pueblos sedentarios. Nosotros somos sedentarios: Vivimos casi toda nuestra vida en el mismo lugar. En el mismo país, en la misma Ciudad, incluso en la misma casa. En cambio, el nómade no tiene un lugar de residencia fija. Cambia todo el tiempo. Son pueblo sin territorio.





La política argentina no es sedentaria, es nómade. No hay territorio, no hay espacio fijo, no hay hogar. Todo está permitido. Los hombres y mujeres de la política Argentina van de una tribu a la otra, sin prejuicios, sin miedos, sin identidad ideológica. No hay compromiso, no hay afecto, no hay cariño. Estamos en la era del poli-amor y eso también se refleja en la política argentina. Pero ojo.... no estamos hablando solamente de los panquecazos que se mandaron Massa, Pichetto y Asseff. También estamos hablando de nómades en serio.





Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires podría darse la increíble situación de que por tercera vez consecutiva el Gobernador sea porteño: 1- Daniel Scioli (2007-2015) 2- María Euguenia Vidal (2015-2019) 3- Axel Kicillof (2019-2023). Máximo Kirchner, quinto candidadto a diputado por el "Frente de Todos" hoy es diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. Un verdadero nómade. Pero si hablamos de Santa Cruz, mirá lo que hizo Mariana Zuvic. Cuarta candidata a diputada nacional de "Juntos somos el Cambieo" por la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es diputada del Parla Sur presentando a la Provincia de Santa Cruz. Otra nómade.





Acá podes ser candidato donde se te cante. Solo tenés que buscarte algún domicilio , algún country de un amigo, alguna casa de Albistur. Estamos viviendo un momento muy particular donde la coherencia y la pertenencia dejaron de ser un valor en sí mismo. No importa representar una provincia no importa representar a una idea, no importa representar a un partido, a un espacio. Lo único que importa es ser pillo es ser hábiles, rápido, es tranzar es rosquear, sumar votos. Hoy el fin justifica los medios más que nunca.





Hoy lo único importante es ganar como sea aunque ni ellos sepan muy bien para qué.