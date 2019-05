Margarita Stolbizer: "Sergio Massa no ha sido firme en su definición"

La posición de Sergio Massa:





"Sergio Massa no ha sido firme en su definición, no tuvo la contundencia que tuvo Schiaretti. Massa tiene que estar en el espacio antigrieta que comenzó a armar con Miguel Ángel Pichetto. Ojalá que no se vaya al kirchnerismo porque es una persona que tiene mucho para aportar. Me llama la atención todos esos que salen a defender a Cristina, me parece inconcebible".





Con respecto a el comienzo del juicio contra Cristina Kirchner: