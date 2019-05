Mesa de consultores en Viale 910: Análisis de la fórmula Fernández - Fernández

Lucas Romero: "Me desperté con la noticia. Una novedad muy significativa porque implicaba un cambio de magnitud en la configuración del escenario. Cristina tiene la habilidad para que no trascienda la información y genere sorpresa. Alberto Fernández siempre fue un dirigente que orbitaba el protagonismo, nosotros no tenemos registros, ni salimos inmediatamente a medir. Habrá que esperar al 25 para saber todas las fórmulas completas".



"Se inicia un camino donde el desafío es identificar a Cristina y a sus votantes con Alberto Fernández".





"Cristina dijo que es una fórmula para las primarias. Gustavo Bordet dijo que hay que seguir dialogando. Caso de Sergio Uñac, no está cerrado todavía". "El candidato que más retiene votos de Cristina es Axel Kicillof".



Pablo Roma: "Lo que pasó el sábado nos movilizó a todos. Tampoco teníamos votos de Alberto Fernández. Ayer y hoy hicimos un testeo chiquito y alrededor de un 40% acepta la fórmula. También agudiza un poco los tiempos del resto de las fuerzas políticas".





Cómo recibió Cambiemos la noticia:



"Creo que Mauricio Macri va a ser candidato a presidente. Es el representante del proyecto Cambiemos. Maria Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires tiene más de 10 puntos de intención de votos ".



Romero: "La decisión de Cristina es una decisión política, no conocemos las consecuencias".



Roma: "Para nosotros Cristina mide 32% y Macri abajo de 25%".



Romero: "Nosotros Cristina 37% y Macri 32%".



Roma: "Alternativa Federal viene creciendo. El lanzamiento de Roberto Lavagna también intenta hacer presión. Sergio Massa estaba 4 puntos arriba".