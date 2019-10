Pobreza y planes sociales:





"No es el relato de la pobreza, lo que sacará a la Argentina de la pobreza. Tenemos que discutir el empleo, discutir la pobreza es algo oscuro. Los números dejan en claro que el gobierno de Mauricio Macri no fue un gobierno de ricos' 'Buena parte del presu puesto fue para gasto social, casi 75%".



'Los planes tienen que ser para un tiempo, no algo permanente. En Noruega, se da el plan por un año, en el segundo la mitad y al otro, desaparece. La Argentina tiene que apuntar la política hacia las PYMEs y la producción y no hacia los gerentes de la pobreza, no hay que tolerar más esto. Tenemos que lograr un sistema de ayuda directa de ultrabancarización, para que no les usen la tarjeta".





Justicia, fallos y Corte Suprema:



'El fallo es desorbitante y no tiene relación. No se puede equiparar a los exiliados con los desaparecidos. Este gobierno ha defendido a la Justicia y es uno de los valores que están en riesgo. Zaffaroni le quiere meter mano al Poder Judicial. Parto del principio de respeto e independencia.



"Sinceramente hay que pensar bien. Las propuestas de baja del IVA y suba del mínimo no imponible de Ganancias la comparten los gobernadores. La Corte Suprema, en esta etapa electoral, deben dejar que el proceso electoral se desarrolle y que no afecten a las decisiones importantes de economía".



"La Justicia argentina... o un gran sector en el fuero federal, hay una gran sensibilidad con los datos políticos. La Justicia debe avanzar con los juicios orales y tener sentencia firme, no repartir prisiones preventivas".





Fórmula Fernández - Fernández:





"La que tendrá el poder, la conducción de la política estratégica e internacional, en especial con Venezuela, es CFK. No habrá en ese plano, algo similar como Brasil, Estados Unidos, países más desarrollados que están en contra de lo que pasa en Venezuela. Hay que ver la construcción parlamentaria, lo que pase en la Provincia de Buenos Aires, donde creo que María Eugenia Vidal tiene posibilidades ante las estupideces de Axel Kicillof. Hay que proteger los votos, fiscalizar, cuidar la elección".