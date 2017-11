El ex ministro de Economía Axel Kicillof consideró que el programa de reformas que presentó el presidente Mauricio Macri "perjudica a las provincias y desfinancia el Estado".



"En general creo que perjudica a las provincias y que desfinancia el Estado en un momento donde el Gobierno se plantea que el endeudamiento gigante que realiza es porque tiene déficit", cuestionó el actual diputado kirchnerista.



No obstante, el economista aclaró que no ha "visto el texto", por lo que "hay algunas cosas que se han presentado" de las que no puede "emitir opinión porque hay que saber cuál va a ser la implementación".



Kicillof criticó el plan de medidas que propuso Macri al sostener que "las rebajas impositivas son escalonadas a cinco años y no van a tener impacto inmediato, mientras el impuesto al vino o el efecto sobre Tierra del Fuego van a ser inmediatos".



"O sea que los perjuicios van a ser inmediatos y si hay beneficios, que habrá que ver van a ir llegando en un plazo de cinco años. Los incrementos de costos se hacen de un golpe y las rebajas en los próximos cinco años y progresivamente. Repito: hay que mirar si esas rebajas van a tener efecto, lo que hoy está en duda. Lo certero es que va a haber un perjuicio", advirtió durante una entrevista con el diario El Tribuno de Jujuy.



En este sentido el ex jefe de la cartera económica opinó que "el objetivo central de esta reforma es bajar los aportes patronales, porque es la medida más significativa en volumen".



"Esto impactaría en un uno por ciento del Producto (Bruto Interno), que es mucho, cuando ya hay una situación de déficit previsional. Yo creo que la cadena de acontecimientos es que van a desfinanciar más todavía a la Anses para imponer un cambio en el régimen previsional", analizó.



En este sentido, Kicillof recordó que "en 2016 se perdieron como diez puntos de haberes en términos reales porque la fórmula actual se ajusta semestralmente, se ajusta por la inflación pasada y se ajusta por recaudación".



"Están congelando las jubilaciones en su nivel actual, que tuvieron una caída del diez por ciento respecto a 2015. Si uno lo mide con la promesa de Macri, él llega a la presidencia prometiendo el 82 por ciento móvil. Entonces, ahora está congelando la jubilación de por vida por debajo de lo que era en 2015 cuando Macri decía que había que subirlas", criticó el dirigente opositor.



Finalmente, el ex funcionario evitó referirse al arresto del ex vicepresidente Amado Boudou, al aclarar que está "informándome sobre el tema", pero aseguró que "es una detención mediática".



Para Kicillof, el Gobierno presionó "públicamente a los jueces para que hagan estas cosas", pero advirtió que "primero castigar y después juzgar es algo que impacta a todos los ciudadanos" .

"Imaginate que te acusan de algo, te meten en cana para después ver si lo pueden probar. Hay una pérdida absoluta de la independencia de la justicia", cerró.