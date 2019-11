Santiago Bulat visitó el estudio y analizó la economía que viene de Alberto Fernández

Reproducción de audio de Alberto Fernández sobre el dólar:



"Significa no voy a levantar el cepo en al menos cuatro años. Meto cepo para que no se vayan los dólares. Lo que me sorprendió es lo de Axel Kicillof sobre las tarifas de luz. No entiendo cómo no se lo adjudicó a Maria Eugenia Vidal".





Con respecto a la poca diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue:



"Las casas de cambio dicen que todos dolarizaron antes de las elecciones, no hay pesos circulando. Con el largo plazo esa brecha sí va a subir".





"Cuando la demanda de pesos está tan baja como ahora, es un problema mayor financiar todo con emisión".



"Yo creo que está bastante complicada la situación, me parece que Alberto va a ir por lo impositivo, va a buscar recaudar más. El campo va a ser lo primero, bienes personales lo segundo. Bienes Personales no te mueve la aguja".





Respecto a lo que se viene:



"El acuerdo de los precios y salarios va a partir de una base mucho más alta. Las empresas ya están pasando listas muy superiores de lo que estaban ahora. Lo mismo dijeron hoy de las comisiones bancarias".



"De afuera están medio negados a Alberto Fernández, para ellos Alberto es kirchnerismo. En lo que acá respecta, la realidad que la decepción con Mauricio Macri fue tan grande que dicen quizás con Alberto la historia cambia".