¿Y si probamos gobernando?

El poema de José Cantero describe lo que es la "cancha inclinada". El fútbol de ley sabe lo que es tener al referí cobrando todo para el contrario. La ciencia política se apropió de este concepto. ¿Qué es el efecto "cancha inclinada"? Jugar de visitante y con el árbitro en contra. Jugar contra el estado ser oposición.





Primer dato: en 2011 los oficialismos ganaron en 20 de las 22 provincias que eligieron gobernador.

Segundo dato: En 2018 los oficialismos ganaron en 19 de las 22 provincias que eligieron gobernador.

Tercer dato: ¿Cuántas veces un presidente de la Nación que se presentó a un segundo mandato perdió la elección? Nunca.





Conclusión: en la Argentina es mucho más fácil ganar siendo oficialismo. En la Argentina, los oficialismos tienen la "cancha inclinada".





Aún con la cancha inclinada, aún siendo oficialismo, el Macrismo es una máquina de ensayo y error. No paran de probar tácticas electorales. Plan "D": Deslobar la elección en la provincia de Buenos Aires (finalmente se canceló). Plan "V": Vidal candidata a presidente (finalmente se canceló). Plan H (Horacio Rodríguez Larreta candidato a presidente (finalmente se canceló). PLan P: Pirmarias contra los radicales (Macri se resiste). Plan "Y": Colectora para que Vidal vaya colgada en las boletas de Massa, Urtubey y Pichetto (está por verse).





Se están gastando el abecedario completo en ingenería electoral y aún así no pueden asegurarse la victoria contra Alberto Fernández en el país y Axel Kicillof en la provincia. ¿Y si se dedican a gobernar?





La gestión de este gobierno prometió con el mejor equipo de los últimos 50 años y no cumplió. La gran decepción del gobierno de Macri es que la gente vive peor que hace 4 años. Ahora el Indec dice la verdad, no aparecen muertos fiscales, no persiguen periodistas, no hay cepo al dólar, no está De Vido robándose la guita de las obras públicas, no hay alianza con Venezuela, pero de que sirve todo eso si mi calidad de mi vida es peor. Entonces, con el mayor de los respetos ¿Y si prueban gobernando?.