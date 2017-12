Gaitán ni concentró con el Atlético y en Boca se ilusionan con la vuelta

El delantero argentino Nicolás Gaitán, uno de los refuerzos pretendidos por Boca Juniors, fue excluido por su compatriota Diego Simeone, el DT del Atlético de Madrid, para el partido de este viernes por la tarde ante el Espanyol, en Barcelona, por la fecha 17 de la Liga española, que será la última del año antes del receso por las Fiestas de fin de año.

En ese contexto, el "Cholo" Simeone admitió en las últimas horas que mantuvo una larga conversación con Gaitán en la que analizaron su continuidad en el club, que se definirá la semana próxima, aunque es un hecho que el "Atleti" desea cederlo y Boca es uno de los interesados, aunque no el único, ya que también lo pretenden clubes de Europa.

Gaitán, de 29 años, no fue el único argentino excluido por Simeone para el compromiso de esta tarde en Catalunya, ya que según adelantó la Agencia EFE, también quedaron apartados del plantel el delantero cordobés Luciano Vietto (ex Racing Club) y el arquero santafecino Axel Werner (ex Atlético de Rafaela y Boca Juniors).

Otro jugador del equipo "Colchonero" que no jugará el partido en el estadio Cornellá El Prat será el zaguero uruguayo José María Giménez, aunque en su caso por encontrarse lesionado, ya que el golpe que sufrió en la rodilla aún le impide entrenar y también se había perdido el encuentro del fin de semana pasado ante el Alavés, en el triunfo por 1-0 con el gol anotado por Fernando "Niño" Torres.

El Atlético tendrá a dos futbolistas argentinos en su último partido del año, el mediocampista Augusto Fernández (ex River y Vélez) y el delantero Ángel Correa (ex San Lorenzo).