Leandro Zanoni: "La realidad virtual es un fracaso, pero la gente sigue pensando que es un boom"

-"En la industria de la tecnología nos hacen creer que cada aplicación o sitio nuevo es fundamental para el trabajo, cuando no es así. Hay que separar lo que realmente importa".



-"Para mí la realidad virtual es un fracaso, pero la gente sigue pensando que es un boom. Es marcketing de empresas que tienen mucho dinero".



-"Para mí lo importante es lo que la tecnología te permite hacer".



-"Snapchat se derrumbó, las historias de Instagram son eso, Facebook compró Instagram. Para mí la vedette es la inteligencia artificial".



-"Las empresas más importantes están contratando gente que sepa de inteligencia artificial, robótica".



-"Una automotriz japonesa me lleva a Estados Unidos para manejar un auto eléctrico y uno que va solo, ya está el avance".



-"Yo hace tres años entrevisté al Ceo de Netflix y me decía que en breve iba a tenerlo todo el mundo, y es cierto, el crecimiento es exponencial".



- "Apple dijo que con los Iphone 6 la batería dura poco, lo hacen para que cambien sus modelos".



- Destaca el Iphone 8 plus y el Samsung: "Yo le decía a mi hermana que se compre el 8 plus, en vez de otro que sale 400 dólares más, 400 dólares te compras 4 kindle en Estados Unidos".



-"LS8 de Samsung me parece bueno en pantalla, en batería, en cámara. Samsung le ganó a Apple en ventas, y el LS9 lo presenta en Barcelona. Esto le costará a Iphone porque el nuevo se presenta recién a fin de año".



- Ranking de viralización: "El primero es de la cheta de Nordelta, el segundo el de Diego Latorre, el tercero Never pony".



-"Nosotros usamos poco el auto, para ir a trabajar y lo estacionamos, en Europa y Estados Unidos comparten el auto, pagas un canon y podes usar cualquier auto de la Ciudad, tenes una aplicación. Es una revolución".

