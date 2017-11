El cordobés Paulo Dybala admitió hoy el "momento complicado" que atraviesa el seleccionado argentino de fútbol en las Eliminatorias Sudamericanas, pero expresó su confianza en poder clasificar al Mundial de Rusia 2018.

"Estamos en un momento complicado, pero seguramente iremos al Mundial", dijo el atacante de Juventus, en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Barcelona , en Cataluña, por la Liga de Campeones de Europa.

Dybala fue consultado por Lionel Messi , a quien enfrentará mañana, y, aunque lo llenó de elogios, reconoció que le resulta "difícil" jugar con el rosarino porque se sitúan "en la misma posición".

"Puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo", resaltó.

Y agregó: "Juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas".