Sobre las decisiones del Pampa: "Tiene frescura, sabe un montón".



"El equipo se siente bien. la gente lo vio y lo nota"



Acerca del gol: "Me sentí bien y me dio confianza" "Somos concientes de que el año que viene Boca Juniors juegan la copa y nosotros no. Hay que pelearla hasta el final".



En relación a su retiro: "Es una pregunta que me hacen siempre y siempre sigo lo mismo, vivo el día a día. Mi idea es retirarme con la camiseta de San Lorenzo.



Sobre si se sintió destratado por algún técnico: "Si este último año, con Aguirre, que no lo entiendo. Nunca me dio la posibilidad"





