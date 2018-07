"En la Provincia de Buenos Aires estamos preparados para recibir visitantes"

"Estoy en la cancha de Racing. Vengo a ver como está la tribuna visitante. Jugarán un amistoso con Ferro el sábado".





"Nosotros, en Provincia de Buenos Aires, estamos preparados para recibir visitantes. De hecho, jugaron 11 partidos con visitantes de San Juan, de Córdoba, de Puerto Madryn, y tuvimos a la Policía trabajando".

"A Cristian Ritondo le dijimos que acompañábamos si se arreglaban las canchas, si los presidentes no les daban entradas a lo s barrabravas".

"Nos parece que ese partido se podrá jugar con visitantes si los dirigentes se ponen de acuerdo".

"Me pueden tratar de loco por lo que digo, pero esta es una oportunidad para dejar a los barras fuera de los partidos".





"Esta es una oportunidad para los presidentes de River y Racing y a quien corresponda en el organismo de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires para pedir que no les den entradas a los barras".



"Respetamos lo que dicen los organizadores. Sabemos que habrá canchas que no tendrán visitantes porque no tienen la logística para el partido y proteger a sus socios".





"Cristian Ritondo sabe de fútbol y quiere que vuelvan los visitantes. Hay canchas en las que ni tenés baños para discapacitados".





"Nos han pedido el operativo policial preparado para dos partidos en la cancha de Lanús, uno de Independiente y otro con Boca Juniors".

Reviví el audio de la entrevista:

Juan Manuel Lugones - Titular APREVIDE.mp3