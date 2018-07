Acerca de las palabras de Crespi:



"Es parte del personaje de cada uno, no hay problema, lo tomo como juna chicana y nada más".



Sobre si Gallardo se queda en River:



"Fué claro en todo lo que dijo, nadie lo llamó. Él está muy involucrado con el proyecto de River y por ahora estamos bien, tiene contrato hasta el 2021".



Referido a qué pasa si lo llaman como manager de la selección:



"No. No va a pasar".



Acerca de si cree que Gallardo puede ser DT de una selección:



"Sí, sin dudas. Marcelo es el mejor técnico y es un placer laburar con él, tiene las cosas muy claras".



Sobre por qué en Argentina no tenemos un proyecto serio de selección como en Uruguay:



"Todos necesitamos darnos cuenta de errores para ir mejorando. Esta puede ser una partida para la Argentina para armar un proyecto a largo plazo".



Referido a Olaza que se va a Boca Juniors:



"Nos pidieron un monto que no estábamos dispuestos a pagar en el mercado y todo siguió, ahora entró en negociación con Boca y están negociando. Cada uno es dueño de hacer las cosas como quiere, nosotros teníamos interés en el jugador y lo intentamos antes de la pre-temporada, Talleres nos pidió un monto que no estábamos dispuestos a pagar, nos hicimos a un lado y ahora está negociando otra caso".



Sobre Quintero:



"El club va a hacer uso de la opción y si Dios quiere va a ser jugador nuestro. Ya tiene cláusula de rescisión bastante importante, de 22 millones".



Referido a si van a buscar un lateral izquierdo:



"Por el momento no, están Castro, Mayada, Nahuel Gallardo está creciendo mucho,el plantel es lo que tenemos y lo que hay, estamos conformes".



Acerca de cómo hace para diferenciar los roles entre DT y manager:



"Hay un grado de amistad en primera instancia, desde ese lugar todo camina muy bien, priorizamos los laburos que tenemos y nos respetamos mucho, eso funciona muy bien".



Referido a si quiere ser DT o si prefiere seguir siendo manager:



"Ya lo dije, trato de convivir con eso, hoy estoy 0 preocupado por eso, estoy muy involucrado con lo que hago en el club, ni siquiera lo pienso".

Reviví el audio:





Enzo Francescoli con Viale.mp3