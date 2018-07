"Este muchacho Sampaoli no se hubiera presentado nunca ante Grondona"

Repasá las frases destacadas de Bialo en el estudio:

Sobre cómo llegó Sampaoli:



"Eso es un concurso. Yo hice memoria. Trato de hacer un ejercicio de la imaginación. Yo imagino una entrevista de este señor balbuceante con los grandes dirigentes del fútbol argentino. Es insustentable. Llegó porque el poder impone, Angelici lo llevó a conocer la casa amarilla en su momento, Angelici muy amigo del presidente del Sevilla, socios. Lo llevó a Sampaoli tipo agente inmobiliario

a conocer los vestuarios, la cancha, mostrarle dónde iba a trabajar. Un poder superior a Angelici, un exitoso presidente de Boca Juniors dijo ¿A quién vas a contratar vos? No le dijo, el DT de Boca ee el mellizo, no éste, había que desandar un arreglo, entonces se lo enchufan al Sevilla con la promesa de que tan pronto se produzca un vacío de DT argentino lo llaman para la Selección. La comisión normalizadora nombraron; a Bauza alentado por un periodista importante."



"Tan pronto se normalizó la AFA, como parte de aquellos matrimonios que deben separar sus almas y sus bienes, le dieron a Tapia que tenía la mayoría de los votos de la AFA, le dieron el ascenso, la selección, el consejo federal, nosotros nos quedamos con la súperligha y las sociedades anónimas del futuro. D'Onofrio y Lammens no participaron. Eso fué acción de Angelici con secretaría de Gobierno y Fernando Marín. De Andreis y Marín. La AFA la dividieron, no tenían más remedio que darle a Tapia la presidencia."



"Angelici no pregunta, dice a quién hay que contratar, al coso éste ya lo tenía. Tapia en lugar de pararse de manos saludo uno y dos, lo que Daniel decía estaba bien. Pero no estaba bien, es un Técnico contracultural. Después de Bilardo todos los Técnicos habían sido campeones con sus equipos, es la única forma de ejercer el liderazgo. Cuando el jugador advierte que el DT que lo va a dirigir es un mamarracho no funciona. La doctrina de Grondona era que el DT de la selección debía ser un señor con trayectoria, debía tenerse un proyecto de juveniles que se maneja a diario y si hay problemas con el DT de la mayor se tienen al DT de juveniles que formó a todos esos que hoy están en Europa."



Sobre por qué no volvemos a los triunfos de antes:



"La AFA tenía como presidente a un vicepresidente de la FIFA; al hombre que manejaba las relaciones internacionales del fútbol, pasamos de eso a un representante del ascenso en el comité. Hasta aquí no le han probado ningún hecho doloso a Grondona. Imputar a Grondona es fácil, nada mejor que decir que se le dió algo a un muerto. Este muchacho Sampaoli no se hubiera presentado nunca ante Grondona ¡Cómo va a contratar a esta mamarracho! La selección nacional es una representación deportiva y mucho más."