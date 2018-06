"No soy el dueño de Página 12, el dueño es el sindicato, lo hago porque hay equipos de trabajo y una organización atrás que respalda lo que venimos haciendo, eso nos permite desarrollar distintas actividades que tiene que ver con educación, cuando hay equipo de trabajo las cosas se hacen más fáciles"."Lo veo parte de una organización gremial que está hoy muy cuestionado en lo que tiene que ver con su salarios, sus convenios, hoy lo que quieren es se guir manteniendo el salario como el que tenían, están llamando a una medida de fuerza legítima y lógica que desde el movimiento obrero acompañamos, hoy cualquier reclamo de un trabajador en lo que estamos viviendo hoy, no solo tiene que ver con la dignidad sino con no perder derechos"."Es una forma de hacer escuchar la voz de los trabajadores a un Gobierno que cada vez nos quita más. Nos preocupa el aumento de tarifas, hoy aumentó más la luz o el gas que los salarios de los trabajadores de los edificios, eso impacta en los que viven en los edificios"."No soluciona la cosas pero es la voz de los trabajadores que se expresan mediante un paro o una movilización, hay otras formas, hay otros gremio que no pueden hacer paro, como el nuestro, es una medida legítima y es la posibilidad de los trabajadores de hacerse escuchar, cambiar no va a cambiar nada porque las decisiones las toma el Gobierno que debe darse cuenta que lo que hacen atenta contra los trabajadores"."Hay una fuerte injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder judicial, no nos preocupa solo al movimiento obrero, también a los empresarios, algunos temen ir presos, cuesta verlo en un país donde la democracia debe ser lo primordial, la división de Poderes, creo que ésto es una democracia y no está en juego pero el Poder ejecutivo tiene cierta injerencia en el Poder Judicial y eso nos preocupa. Preocupa la calidad institucional"."No, no tengo ningún miedo de terminar preso, me han investihgado por todos lados, nuestra organizaci&o acute;n sindical goza de buena salud pero nos preocupa un Ejecutivo que usa todas las herramientas para investigar a ciertos sectores del sindicalismo"."Es bueno mirar la causa y ver cómo está, se han tomado medidas y se ah demostrado que yo no tengo cuenta afuera y nadie de familia la tiene"."La rivalidad que puedo tener con un adversario político son temas que hacen a la vida política del país, no me gusta pensar que el Presidente use los mecanismo del Estado para perseguirme"."La oposición se tiene que organizare para ser una alternativa para el 2019, hablar de candidatos es faltarle el respe to a la gente, hoy a la gente le preocupa el aumento del gas y la luz"."Ojalá, yo trabajo para eso, tenemos que tener un marco opositor para ser alternativa para el 2019. Creo que hoy todos se sentarían con todos sin problemas,. mucho podemos trabajar para que eso suceda".