Martín Caparrós: "Creo que hay muchas cosas en la que Cristina Fernández y Alberto están de acuerdo, pero hay bastantes supongo en la que no están de acuerdo"

Posible vuelta del peronismo:

"Lo que está pasando ahora es que vuelve el peronismo, el kirchnerismo no había tomado los rasgos principales del peronismo, esta cosa de meter a una cantidad de gatos diferentes en la misma bolsa".



"Alberto Fernandez tiene dos frentes tremendos, uno interno en el cual tiene que compatibilizar a sectores muy variados, por otro lado el frente externo. Va a estar complicado".

La llegada de Macri como presidente:

"Mauricio Macri llama la atención que haya llegado a presidente. No me parece una persona muy atractiva en ningún aspecto, me parece curioso e interesante que muchos millones de argentinos lo hayan elegido".



"Es un tipo que viene de una larga trayectoria que él mismo se inventó, se armó su partido a fines de los 90, intentó primero ser jefe de gobierno, y llegó a ser presidente de la Argentina".



"No sé que hará, tendería a pensar que le deje el espacio de líder a alguno de los otros, María Eugenia Vidal, Rodriguez Larreta, pero no lo sé".



¿Puede haber un regreso de las supuestas izquie rdas en América Latina?:

"Por el momento Lula no está en libertad en Brasil, en Chile falta un rato largo para las elecciones, veo en general en la región una especie de insatisfacción sostenida".



¿Crees que el golpe al macrismo puede hacer que Daniel Angelici pierda en Boca Juniors?:

"Esa es mi única esperanza verdadera, no es un personaje que me guste Angelici realmente, operador político, dueño de salas de juego, sintetiza varias de las cosas más feas que se pueden hacer en la vida".





"Bachelet encabezó la comisión de la ONU, estableció que en el último año había habido más de seis mil asesinatos políticos, ese gobierno ya no se puede defender."



"El impulso de la oposición que había tomado Guaidó se fue desarmando, en parte porque se plegaron demasiado a los americanos, la embarraron desde el punto de vista diplomático."



"Mientras tanto hay cuatro millones de personas que se fueron del país, que no soportaban más la situ ación."