Palpitamos el Superclásico con Alina Moine

"Yo siempre me siento más cómoda entrevistando que cuando me entrevistan. Y más cuando no tiene que ver con mi profesión. No es un lugar cómodo para mi".

Opinión política y su voto:



"Todavía no sé a quién votar, tengo miedo de tirar el voto. No me siento identificada ni con Mauricio Macri ni con Alberto Fernández. Roberto Lavagna me gusta, pero no lo veo con la estructura política para llevar adelante un país".



"No veo igual a Alberto y a Cristina Kirchner, lo veo con personalidad a Alberto. Es una vuelta al kirchnerismo, no sé si rabioso. A mi de aquel gobierno muchísimas cosas me encantaron y otras no. Lo que hizo Néstor me parece extraordinario".