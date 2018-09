"Sería una decepción que Mauricio Macri dejará de ser presidente"

Acerca de si está preocupada:



"Es la preocupación de todos los argentinos, es un momento difícil, las cosas están inestables por los precios, eso preocupa mucho. En la calle se ve el enojo de mucha gente, también por los piquetes, yo hoy llegué tarde al médico por los piquetes. El dólar genera preocupación porque los precios aumentan, al aumentar la nafta los precios aumentan y eso trae preocupación".





Sobre si aumentó la gente en los comedores:





"Aumentó un poco. A mí el Gobierno de la Ciudad me da un subsidios dos veces al año de $58.000, es para el comedor de Capital. Nosotros aumentamos 150 o 200 familias más, es muchísimo, en Cañuelas abrimos un comedor y estamos en 250 personas. En Piletones hoy damos 2.400 platos de comida por día. El año pasado llegamos a un tope de 2.200".







Referido a cuánto cuesta un plato de comida y cuáles son los gastos:



"Yo calculo que debe estar en $6,00 con todo. Damos una comida variada y tratamos de mantener, milanesa hacíamos cada semana pero ahora hacemos cada 15 días. De gas tenemos tarifa social, tenemos una parte que también nos dona Metrogas, la tarifa es nada casi para todo lo que tenemos. La luz es totalmente pagada por una empresa".





Acerca de cómo lo ve a Macri:

"Se lo ve muy avejentado y preocupado, lo vi por televisión en los últimos tiempos".





Sobre si la decepcionó Macri:



"No. Para mí la decepción sería que él dejara de ser Presidente. Yo sé que se va a quedar hasta el último día. Por más que diga Moyano o quien diga que se vaya se tiene que quedar hasta el final. Yo tengo con él una amistad de hace muchos años, cuando no se pensaba que iba a llegar a ser Jefe de Gobierno o Presidente. Yo le dije que si se metía en política lo iba a apoyar y lo hago, lo voy a seguir haciendo. Él siempre se preocupó por la pobreza, recorría la villa cuando no iba nadie, cuando se inundaba. Siendo presidente de Boca Juniors llevaba a su hijo para recorrer juntos la villa, eso me llamaba la atención. Nunca iba custodiado, siempre iba con su hijo más chiquito".



"No es la primera crisis que pasamos, pasamos la de Alfonsín, la de Menem, la del 2001 fue terrible".







Sobre los saqueos:



"Siempre fueron instigados políticamente, nunca fueron espontáneos. La gente que tiene hambre no hace eso, no es lo mismo necesidad que hambre. La gente que necesita es la gente más humilde y tiene timidez de hacer eso. La gente que necesita está última en la cola, sino vaya al comedor cualquier día".







Referido a si pensó ser candidata a algo:



"Yo prefiero estar afuera. Me gusta hacer lo que hago. No me gusta la política, en muchas cosas la veo sucia, me han ofrecido muchas veces pero no me gusta. Soy grande, tengo que pensar en criar a mis nietos, mis hijos, mis bisnietos".





Acerca de si entiende la importancia de sus comedores:



"Los comedores no deberían existir, la gente debería elegir lo que quiere comer y no que lo elija yo. Nosotros seguimos trabajando para que a la gente no le falte un plato de comida. Agradezco que la gente nos siga ayudando".

Reviví el audio:

Margarita Barrientos Viale 910.mp3