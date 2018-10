"Si se pudiera evitar un River - Boca en la Final de la Copa Libertadores, mejor"

Lejos de su amigo, Coppola expresó que extraña al diez: "Si, extraño esa vida. Un millonario puede comprar lo que quiera pero no tiene las oportunidades que yo tuve, las cosas que viví en mi vida". Sin embargo, agregó que hay momentos que no coincide con él: "Al Diego del fútbol lo amo, al Diego contestatario y rebelde no, me enoja y lo siento mucho".





: "Estoy para un River - Boca. Uno a través del recorrido de la vida he visto los clásicos que a vos se te ocurran. El Boca Juniors - River es especial. Jugarlo en la final, si se pudiera evitar mejor". Sobre un posible cruce de Copa Libertadores entre Boca y River, expresó





Por último Guillermo Coppola cerró su entrevista con su opinión sobre Barros Schelotto: "Sí porque lo conozco mucho, prima la amistad, yo soy pro-futbolista, no me gusta la crítica al jugador".





Reviví el audio: