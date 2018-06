"Toda la violencia que se ha generado a nivel social y político se ha llevado al fútbol también."

Sobre los cambios en las inferiores del fútbol:





"A los clubes les falta creatividad para combatir la tablet y el celular. En los parques no se ven pibes jugando al fútbol, los padres no llevan los chicos a jugar al fútbol, es más fácil darles la play. Es un tema mundial, no es un problema argentino nada más, los equipos italianos no tienen jugadores italianos, y los dueños de los clubes son chinos"."En juveniles, desde que se fu&eacu te; Pekerman y su estructura, no volvimos a ganar nada. Hay muchas cosas para resolver en el fútbol argentino y no es el que erra un gol".Sobre que ahora los clubes son máquinas de comprar jugadores del resto de América:"Antes los jugadores argentinos cuando no descollaban se iban a jugar a equipos de otros países de América, los uruguayos si no pasaban por River o por Boca Juniors no despegaban para Europa. Los otros países no figuraban. El que destacaba en la B antes se iba a Colombia pero no había jugadores colombianos en Argentina hasta la época de Córdoba más o menos".