"Yo lo hubiera mantenido a Sampaoli"

Acerca de si su idea era respetar el contrafto de Sampaoli:



"Acá si no se hace una reestructuración verdadera y profunda estamos más que complicados con el tema de la selección, este es un tema de años, es más fácil echarle la culpa a Sampaoli y esquivar los errores de la dirigencia y de los jugadores, de hace años viene el problema. Si tenía ganas de seguir y revertir ésto yo lo hubiera mantenido.

"Lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo los dirigentes, los dirigentes tenemos que tener claro lo que queremos, por lo menos los que opinen, a mí no me consultaron nunca".



"Los jugadores de la mesa chica, los más antiguos de la selección no deben ser nuevamente convocados. Los jugadores han ido adquiriendo derechos que están mal, si contás con ellos el Técnico que llegue va a estar condicionado."



"Hay que discutir un proyecto directivo fuera de lo económico, no lo digo ahora, lo dije ya cuando estaba Segura, no se puede negociar un caché de amistosos con Messi y otros sin Messi, eso le da mucho poder al jugador, sin dudas es el mejor jugador pero si le damos más poder seguimos igual. Si seguimos con ese grupo de jugadores vamos a estar igual."



"No es un problema de esta conducción de la AFA, es de años, cada uno debe ocupar su lugar y cada uno tomar su decisión."



"Hay que armar un equipo nuevo, hay que designar un coordinador de las juveniles para que de acá a 7 u 8 años pasen a las mayores."



"Almeyda es un buen Técnico. Almirón para mí es el mejor. Cuando A rmando Pérez estaba a cargo de la comisión normalizadora y se había ido Martino me dijo que había pensado en Almirón o Militto.

Para mí Almirón es un DT de jerarquía. Cambiasso o Heinze me gustan como coordinadores de las inferiores para después subir a las mayores".

"Guardiola no viene ni a la Argentina. Primero tenemos que ordenarnos, los únicos que se pueden aguantar lo que vive Argentina, primero el país y luego el fútbol, es alguien que haya vivido en Argentina".



Acerca de si vale la pena jugar con el Boca Juniors que se armó con jugadores estrella:





"Yo lo vengo diciendo hace rato, hoy como está armado el calendario con un torneo largo, el año que viene peor porque hay ida y vuelta, competir con Boca y River es imposible, jugas por el tercer puesto. Yo abogo por los torneos cortos como otros clubes".