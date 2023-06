Agustín Rossi: "Nunca tuve mala relación con nadie de Boca"

Agustín Rossi fue claro sobre su paso por Boca y declaró: “Nunca tuve mala relación con nadie de Boca; el otro día fui al predio a buscar cosas que me habían quedado”. “Me tomé mi tiempo para hablar con Boca; me fui dolido, no diría enojo. El fútbol es así y hay que seguir".

A su vez, comentó sobre las salidas de los referentes: “No esperábamos la salida de Mauro, de Izquierdoz; fueron muchas salidas que sufrimos que eran muy importantes para nosotros”. Rossi también habló en el caso que hubiera una posibilidad de volver a Boca: " “Uno no cierra las puertas para ir a ningún lado, me hubiera gustado tener una despedida distinta de Boca para con el hincha”.

Y agregó: “La última charla que tuve con Riquelme fue buena; decidimos que estaba todo bien para ir al Al Nassr”. “Uno no cierra las puertas para ir a ningún lado, me hubiera gustado tener una despedida distinta de Boca para con el hincha”.

El ya arquero de Flamengo, hizo referencia sobre su paso previo en Al Nassr: "Me pasó que llegué con una inactividad muy grande; “Creo que influyó mucho eso, y que fui suplente del nuevo arquero de Arabia; hubo mucha competencia". “Es un fútbol muy conocido a nivel mundial; la liga es la más competitiva del mundo”, continuó.

"Tengo foto con Messi, con Maradona y con Cristiano Ronaldo. Cristiano es profesional 100%. Fue una experiencia muy linda donde uno disfruta, más allá de que fue una nueva experiencia y costumbre, muy feliz de haber jugado con él”, se extendió y cerró sobre la calidad de futbolistas que están yendo al fútbol árabe: “Es un fútbol muy conocido a nivel mundial; la liga es la más competitiva del mundo”.

Escuchá la nota completa de Agustín Rossi en #UnBuenMomento