Ángel Clemente Rojas, ídolo de Boca, criticó a Riquelme por su partido despedida

Juan Román Riquelme sufrió una tarde inolvidable en la Bombonera el pasado domingo: jugó su partido homenaje frente a miles de fanáticos que lo idolatraron. Sin embargo, algunas leyendas de Boca no podrán asistir.

image.png

Ángel Clemente Rojas fue uno de ellos y expresó su pesar en su cuenta de Twitter, diciendo: "Querido Román, me hubiera encantado estar allí con mi hijo y mi nieto". Rojitas argumentó que no fue su decisión y planteó una pregunta intrigante: "Hubo personas que lo impidieron". Luego agregó: "Serás eterno. Gracias por todo el fútbol y por lo mucho que le diste a Boca".

El exdelantero de 78 años se mostró apenado por una situación que le impidió acompañar al número 10 en su última actuación en la Bombonera. Ambos comparten una relación de amistad y admiración mutua. De hecho, el histórico goleador una vez declaró: "Entre los grandes ídolos, yo me pongo en el podio. Aquí hay algo claro: los dos máximos ídolos del club son Riquelme y Ángel Rojas. Lo que sucede es que hay muchos jóvenes que no me vi jugar. Estamos ahí, cabeza a cabeza".