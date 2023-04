Boca busca técnico: se estira la definición y ya parece no haber fecha para conocer al elegido

La esperanza que tenían los hinchas de Boca de ver al nuevo entrenador del equipo en alguno de los palcos de la Bombonera el próximo domingo ante Colón, al parecer, se va desinflando. Porque si bien se había especulado con que el partido ante el Sabalero podría significar la presentación del flamante DT, todo indica que la definición se estirará por unos días más.

En medio del interminable y kilométrico juego de candidatos, distintas versiones señalan que Diego Martínez (hoy en Tigre), José Pekerman y Jorge Almirón (ambos sin trabajo) son los nombres que dan vueltas por la cabeza de Juan Román Riquelme para convertirse en el sucesor de Hugo Ibarra.

Sin embargo, como afirmó Martín Arévalo este viernes en Un buen momento, todo lo relacionado con el tema entra en el terreno de lo hipotético. "Cuando alguien me pregunta si Boca va a presentar mañana al entrenador, digo que no sé. Porque hoy, cuando el equipo llegó a Ezeiza, lo primero que conté fue que el club había decidido no apurarse y que ese apuro por elegir un entrenador, ya no era tal", contó.

"Así que no sé si será la semana que viene, el sábado, el domingo o cuándo. Eso lo va a elegir Boca", agregó Arévalo para graficar el hermetismo y el grado de incertidumbre que hay en torno al tema.

Mauricio Serna, sobre el nuevo DT de Boca: "Todavía no hay humo blanco"

En medio del interrogante en relación con el nuevo técnico, Mauricio Serna, uno de los hombres de peso del Consejo de Fútbol que comanda Riquelme, rompió el silencio: "Todavía no hay humo blanco".

Mientras se sacaba fotos con los hinchas y caminaba rumbo micro que lo llevaría al predio, Chicho no quiso dar detalles en cuánto a los candidatos a asumir el cargo, pero sí dejó a entrever, con sus breves palabras, que por el momento no hay nada cerrado y el anuncio deberá esperar un poco más.

Sin embargo, no fue el único que habló al pasar en el arribo del plantel del Xeneize a Ezeiza. En una sintonía similar a la de Jorge Amor Ameal días atrás, quien alzó la voz y dijo "sigan tirando nombres", fue Jorge Bermúdez, otro de los integrantes del Consejo de Fútbol.