Boca intentará sumar cuatro jugadores en el mercado de pases

Con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores ya asegurado y sin estar en la pelea por la Liga Profesional, en Boca están comenzando a planificar el próximo semestre. El enfoque será avanzar en el torneo continental y, para lograrlo, buscarán reforzar su plantel con jugadores de calidad. Hasta ahora, tienen identificados cuatro puestos en los que desean incorporar nuevos nombres.

image.png

Una de estas posiciones es la de volante creativo. El Consejo de Fútbol y el entrenador Jorge Almirón adopta la necesidad de incorporar un jugador que genere juego y participe en la creación de oportunidades para el equipo. Especialmente después de que se confirmara que Martín Payero dejaría el club al finalizar su préstamo y regresaría al Middlesbrough de Inglaterra, ya que Boca no ejerció la opción de compra de seis millones de dólares. Aunque Payero no cumplió la continuidad deseada desde su llegada en 2022 y no cumplió las expectativas como mediapunta, tuvo buenas actuaciones bajo la dirección de Almirón y también contribuyó con goles. Por otro lado, el plantel cuenta con Óscar Romero, un jugador con características similares que podría desempeñar esa función,

En cuanto a la posición del frente que se mueva por las bandas, Boca buscará reforzarse debido a las lesiones que han afectado al equipo en los últimos partidos. Tanto Exequiel Zeballos como Norberto Briasco se están recuperando de lesiones, y Luca Langoni, quien puede desempeñar ese rol, también se ha desgarrado. Además, Sebastián Villa no está siendo considerado después de su condena por violencia de género, por lo que el club busca sumar una opción en esa posición.

El puesto de centrodelantero es otro en la mirada de Boca, y buscarán incorporar un jugador de jerarquía, especialmente si alguno de los delanteros actuales se marcha. Actualmente, el plantel cuenta con Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Luis Vázquez y Nicolás Orsini en esa posición. A excepción del uruguayo Vázquez, quien está a préstamo de Palmeiras hasta fin de año, los demás jugadores no han estado a la altura en cuanto a rendimiento. Orsini no ha tenido minutos de juego bajo la dirección del nuevo entrenador y parece probable que se vaya, mientras que Vázquez ha jugado pero no ha anotado un gol desde agosto de 2022, y no se descarta la posibilidad de que emigre debido a que ha recibido ofertas.

En cuanto a Darío Benedetto, su situación es particular, ya que aunque ha anotado goles, no ha mostrado todo su potencial y solo ha marcado dos tantos en la Liga Profesional. El delantero ha sufrido la falta de productividad del equipo en general, y aunque tiene contrato hasta diciembre de 2024 y desea quedarse, habrá que ver qué sucede si llega una oferta interesante.

Por último, Boca Juniors también buscará fichar a un defensor central. Dado el futuro incierto de Marcos Rojo y Facundo Roncaglia, aquellos contratos finalizan a finales de año y aún no han renovado, sumado a la larga inactividad por lesiones de Rojo, la directiva del club buscará una defensa central en el próximo mercado de pases. En el pasado, Lucas Merolla y Nazareno Colombo han sido mencionados como posibles opciones por el Consejo de Fútbol, pero hasta ahora no se han revelado los nombres de los nuevos jugadores apuntados para los cuatro puestos destacados.