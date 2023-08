Christian Sancho habló de su parecido con Edinson Cavani: "Me confunden en la calle"

Desde su llegada a Boca, muchas personas en las redes sociales han notado un sorprendente parecido físico entre Edinson Cavani, el destacado goleador uruguayo y el modelo Christian Sancho. El cabello largo y liso, así como su delgada contextura, contribuyen a esta semejanza, lo que a menudo lleva a que las personas los confundan en la calle, según lo compartido por el propio actor rosarino.

image.png

"Una persona me empezó a mirar fijo en la cochera y le dije: ´Mirá que no soy, eh´", relató Sancho durante una entrevista que brindó al canal de streaming Luzu TV.

Además, comentó que en repetidas ocasiones la gente le ha pedido fotografías creyendo que él es el famoso delantero del equipo dirigido por Jorge Almirón. "No se los niego, para no sacarle la ilusión. El otro día en la cola de una cochera me dijeron: ´Mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho. Gracias por haber venido´", contó el actor.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de un encuentro con Cavani, el participante del Bailando en 2017, expresó su deseo de conocerlo. "Para mí él es un crack y me encanta que le vayan bien, si no me van a re putear en la calle. Si no mete goles puedo ser el culpable yo", concluyó entre risas.