Cristian Malaspina: "Discutir con Riquelme no es fácil"

El presidente de Argentinos Juniors aseguró que nunca cambiaron la fecha del partido frente a Boca y dijo que no le gustan estos "manejos".

A horas del cruce entre el equipo de La Paternal y el Xeneize por semifinales de Copa Argentina, Cristian Malaspina palpitó con De una, otro buen momento sobre el choque: "Estamos acsotumbrados a estos partidos. La presión va para estos equipos, pero tenemos un plantel competitivo, si estamos bien no tengo dudas que vamos a pasar".

"Argentinos no cambió nada. Me pareció raro que se arme tanto revuelo con algo que no es verdad. Discutir con Riquelme no es fácil, es un chico que se formó en el club, le tengo cariño", expresó cuando se refirió a su cruce con el vicepresidente de Boca.