Cristian Malaspina: "Estamos enojados porque merecimos pasar y no pasamos"

El presidente de Argentinos Juniors se mostró caliente por el gol anulado frente a Boca y dijo que el árbitro condicionó el resultado.

El Bicho perdió frente al Xeneize por 1 a 0 en semifinales de la Copa Argentina. En diálogo con Fútbol 910, Cristian Malaspina apuntó contra la falla arbitral en el gol de Reniero: "La jugada no fue off side y si hubiese sido al revés no se cobraba".

Fernando Echenique fue precisamente quién dirigió el partido en Mendoza y con respecto al arbitraje en fútbol argentino declaró que "algo se tiene que hacer con los errores arbitrales".

Por último habló sobre el contrato de Gabriel Milito y aseguró que va a cumplir su contrato hasta diciembre del 2023.