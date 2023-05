El abogado de Sebastián Villa pide absolución y acusa a la denunciante de falsedad

El abogado defensor de Sebastián Villa, Martín Apolo, solicitó este lunes la absolución del futbolista de Boca Juniors, quien se enfrenta a acusaciones de violencia de género por parte de su expareja, Daniela Cortés. Durante su alegato ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, Apolo aseguró que la denuncia en contra de Villa es "falsa" y cuestionó la credibilidad de la denunciante.

Apolo afirmó: "La palabra de la persona que denuncia no es prueba acabada. En este caso existen muchos elementos de prueba que contradicen a la denunciante Daniela Cortés", agregando que ella ha realizado "una falsa denuncia".

El abogado presentó su argumento en presencia de Sebastián Villa en la sala de audiencias, dividiendo su alegato en torno a los dos hechos por los cuales el fiscal de juicio, Sergio Anauati, solicitóuna pena de dos años y tres meses de prisión condicional para el futbolista colombiano.

En primer lugar, Apolo se refirió a la denuncia por amenazas realizada por Cortés, quien alegó que Villa le había dicho que le iba a "arruinar la vida" a ella y a su familia. El abogado señaló que no se probo ni se ha acreditado la existencia de esas amenazas, argumentando que podrían haber sido pronunciadas en el contexto de "una discusión acalorada" de pareja y no pueden considerarse como una amenaza coactiva, ya que, según él, "no amedrentan a nadie, menos a Daniela Cortés".

En relación a la acusación de violencia de género, que supuestamente tuvo lugar el 27 de abril de 2020 en una vivienda del country Saint Thomas en la localidad bonaerense de Canning, Apolo aseguró que dicho incidente "tampoco se encuentra acreditado". El abogado describió el conflicto entre Villa y Cortés como una situación en la que ella exigía regresar a Colombia en un vuelo privado durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la pandemia de coronavirus, así como la entrega de 150 mil dólares, advirtiendo que si no se cumplían sus demandas, "iba a arruinarle la carrera" al futbolista.

Apolo concluyó su alegato defendiendo la inocencia de su cliente y argumentando que las acusaciones carecen de pruebas contundentes. El juez deberá evaluar los elementos presentados por ambas partes antes de tomar una decisión sobre el caso.