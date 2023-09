El astrólogo de Boca vaticinó qué equipos ganarán los clásicos y cuál perderá la categoría

La esperada fecha de los clásicos en la Copa de la Liga está cada vez más cerca. En la séptima jornada de este torneo local, los archirrivales se enfrentarán en un intento por obtener tres puntos que podrían llevar consigo el sabor de la gloria. El resultado de algunos de estos enfrentamientos podría influir de manera considerable en el futuro de entrenadores y clubes. Por este motivo, Giorgio Armas, el astrólogo de Boca, ha decidido compartir sus predicciones antes de estos cruciales partidos.

“El Superclásico será aburrido, se van a defender, no van a tomar riesgos. Para el apostador es un empate clavado, pero, si hay un mix con los campeones del mundo Sub 20, para mí gana Boca o empata. Marcelo Saracchi y Facundo Colidio están muy bien para ese partido. También me imagino que habrá una expulsión o una lesión”, afirmó Armas en “Decime que se siente” por Late FM 93.1.

Además, Giorgio le bajo la expectativa a todos los partidos importantes que se disputarán en la Copa de la Liga. “Estos clásicos van a ser de mucha polémica, muchos lesionados, muchas expulsiones. Luna en fuego hace que haya menos fútbol y más complicaciones. No vamos a disfrutar de clásicos bonitos, no va a haber algo ‘uf, que impresionante, jugó excelente ese equipo’”, explicó.

Por último, el astrólogo, se animó a hablar de los equipos que pelean por no irse al descenso. Ya con Arsenal, casi condenado a bajar de categoría, Giorgio se refirió a equipos importantes que quieren escaparse de la zona de abajo de la tabla. ”Van a zafar. Huracán está mejorando, Vélez se recupera e Independiente lo mejor que hizo fue contratar a Carlos Tevez”, declaró.

En esa línea, Armas declaró: “Gimnasia está muy complicado. Su entrenador (Leonardo Madelón) no fue asesorado, firmó con mercurio retrógrado y es lo peor que le puede pasar. Entonces eso lo dificulta mucho”.

Cómo se jugará la "fecha de los clásicos"

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre – Vélez

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal – Defensa y Justicia

16.00 San Lorenzo – Huracán

16.30 Rosario Central – Newell’s

19.00 Racing – Independiente

21.30 Banfield – Lanús

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca – River

16.30 Colón – Unión

17.00 Estudiantes – Gimnasia

18.45 Talleres – Belgrano

Lunes 2 de octubre