El editorial de Toti Pasman: "¿En qué momento Boca empezó a pensar como equipo chico?"

Luego del empate 0-0 con Defensa y Justicia que dejó a Boca sin la posibilidad de alcanzar a San Lorenzo en la punta de la tabla de la Liga Profesional, Toti Pasman se mostró muy crítico con las declaraciones posteriores al encuentro de distintos protagonistas del equipo xeneize. Tanto Hugo Ibarra, como Sergio Romero y Darío Benedetto, valoraron el punto, lo que generó la pregunta del conductor de Fútbol 910: "¿En qué momento Boca empezó a pensar como equipo chico?".

"Lo que me quiero preguntar es en qué momento Boca empezó a pensar como un equipo chico. Cuando era chico, en los 80, mi viejo y mi tío me llevaban a ver Boca. Y en ese entonces no había otra posibilidad de que Boca le ganara 4-0 o 5-0 a un equipo como Defensa", comenzó Pasman.

"¿Qué le pasa a Boca en el 2023 que toma como buen resultado empatar de local 0-0 con Defensa y Justicia, cuando ese empate le impide llegar a la punta?", se preguntó, para luego analizar al equipo de Varela, que tras la igualdad quedó como uno de los líderes.

"Un Defensa que por más que digamos que juega bien, que toca la pelota, tiene a Alanís, que todos los años juega en un equipo distinto; Uvita Fernández, que no se afirmó en San Lorenzo; Kevin Gutiérrez, que no se afirmó en Racing", siguió Pasman.

Luego, recordó los dichos de Juan Román Riquelme en relación con las posibilidades de ganar la Copa Libertadores. "Este Boca, que ya asume que no puede ganar la Copa. Si vos escuchás de Riquelme para abajo, todos dicen 'y no, la Copa con los brasileños... Lo importante es competir en la Libertadores'".

"O sea que a Boca le parece buen resultado empatar 0-0 con Defensa de local en la Bombonera. Una herejía. Si esto se lo hubieran escuchado a Bianchi o al Toto Lorenzo, creo que venía un tsunami y se llevaba puesta la cancha de Boca", agregó.