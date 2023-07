El futuro de Barco en Boca: cuándo vence su contrato y la postura del club ante una oferta

Desde la llegada de Jorge Almirón a Boca Juniors, una de sus primeras decisiones fue darle la titularidad a Valentín Barco, un joven de 18 años que rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Sin embargo, los fanáticos ya empiezan a preguntarse cuánto tiempo podrán disfrutar de él, ya que su talento ha llamado la atención de los clubes europeos desde hace algún tiempo.

Barco tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2024, luego de haber extendido su contrato en febrero de este año. Sin embargo, antes de eso, su situación generaba preguntas en el mundo del club, ya que su contrato original vencía en diciembre de este año y aún no había firmado una prórroga. Esto cierta tensión y como resultado, no fue tenido en cuenta para el equipo de Primera División y tampoco jugó muchos minutos en el equipo de reserva durante los últimos meses de 2022.

Además, durante el último periodo de fichajes, el Getafe de España ofreció cuatro millones de euros por la mitad de su pase, aunque finalmente la venta no se concretó. A pesar de eso, si durante este periodo de transferencias llega una oferta atractiva desde el punto de vista económico, no se puede descartar la posibilidad de que Barco emigre.

La cláusula de rescisión del jugador es de 10 millones de euros, la cual se mantuvo sin cambios desde antes de la prórroga de su contrato, ya que fue uno de los pedidos realizados por su representante. Sin embargo, esto no significa no obstante que deba emigrar por esa cantidad. Otra posibilidad es que un equipo europeo lo compre y lo deje un préstamo en Boca Juniors por un tiempo. Por el momento, no hay nada definido y solo han llegado ofertas por Luis Vázquez desde Bélgica, las cuales fueron rechazadas por el club.

A pesar de todo, la postura del Consejo de Fútbol siempre ha sido que no hay jugadores imprescindibles. Aunque Barco es el favorito de los aficionados y ha recibido ovaciones por su gran nivel a pesar de su juventud, cualquier propuesta que llegue por cualquier jugador será considerada.

Aunque no se han realizado ofertas concretas, desde hace algún tiempo se ha rumoreado que el lateral izquierdo es seguido de cerca por los grandes clubes europeos, especialmente después de su participación en la Copa Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, lo cual le brindó exposición. La prensa europea ya lo ha vinculado con la Juventus y el City Football Group, un grupo inversor que administra varios clubes, incluido el Manchester City.