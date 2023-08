El terrible deseo del presidente de Nacional para el debut de Edinson Cavani en Boca

La Bombonera se encuentra en los preparativos finales para el enfrentamiento que se llevará a cabo el miércoles entre Boca y Nacional, un partido crucial correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo que hace que este encuentro sea aún más especial es el esperado debut con la camiseta azul y oro del nuevo fichaje, Edinson Cavani. No obstante, en el lado opuesto, los seguidores del Bolso están experimentando cierta inquietud, ya que esperan que el talento de Cavani no se haga evidente en este encuentro.

image.png

Alejandro Balbi, presidente de Nacional, brindó una entrevista a TyC Sports y anticipó el trascendental enfrentamiento:"Estamos con mucha tranquilidad. Los uruguayos estamos acostumbrados a que nos subestimen, esa es la realidad. Desde 1950 cuando fuimos a jugar la final con Brasil... El uruguayo cuando va de banca es complicado, nos gusta ir de punto".

Sobre Boca, Balbi elogió sus adquisiciones en el mercado de fichajes, aunque enfatizó que en el terreno de juego todo es posible: "Boca es un gran equipo que ha hecho incorporaciones estelares como Cavani, Janson. Aparte tiene un gran plantel, pero esto es un juego de equipos y los partidos hay que jugarlos".

Cuando se le preguntó acerca de sus sentimientos al enfrentar a un jugador destacado como Cavani, un ícono del fútbol sudamericano, Balbi se sinceró: "Es raro. No estamos acostumbrados a enfrentar a esta clase de jugadores, nos pasó hace poco con De la Cruz. Pero lo de Cavani es distinto por todo lo que se generó, su venida impactó en el mundo Boca". Y, luego, lo elogió: "Edi es un gran jugador, lo hubiéramos querido tener en Nacional pero con Boca no podemos competir por la billetera".

Habiendo regresado a América del Sur tras una exitosa etapa en Europa, Cavani generó expectativas entre los aficionados uruguayos, quienes esperaban verlo en el Parque Central, al igual que sucedió con Luis Suárez. Sin embargo, Cavani optó por vestirse de azul y oro. "El vínculo con Nacional es afectivo porque nunca jugó acá sino que salió de Danubio, pero todos sabemos dónde tiene su corazón. Pero esto es fútbol, es por plata, y uno no puede estar enojado por su decisión de que haya decidido jugar en Boca", declaró Balbi.

Sobre su debut como titular en el equipo dirigido por Jorge Almirón en el partido de esta noche, el presidente uruguayo expresó su deseo: "Ojalá tenga un mal partido, que nuestros zagueros se lo coman y que sea una figura nominal". También pidió estar alerta por su jerarquía: "Es uno de los mejores delanteros del mundo, jugó en las principales ligas, en la selección, en Mundiales. Ojo, es una figura estelar pero nosotros nos preocupamos por lo nuestro y estamos confiados".

Finalmente, Balbi comentó sobre los incidentes ocurridos en el partido de ida en Montevideo y confió en que el acceso a La Bombonera transcurra sin problemas esta noche: "No justifico lo sucedido, pero muchos hinchas de Boca fueron a Uruguay sin entradas. Antes de los octavos acordamos con los dirigentes que había dos mil para cada uno. Hacemos lo que podemos, ahora tratamos de que, si no tienen entradas, no vengan a Buenos Aires. Como institución publicitamos bastante las reglas de seguridad, queremos que se cumplan las normas porque están para cumplirlas. Ojalá que no pase nada y, si hay alguno que se sale de la regla, que los demás no paguen por ello".