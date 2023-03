En Banfield admiten que a los jugadores de Boca se los vio "un poco relajados"

El día después de la gran victoria contra Boca, el jugador de Banfield Juan Bisanz habló del enorme valor de esos tres puntos, que le permitieron al Taladro salir del último lugar de la tabla. Pero más allá de eso, el delantero se refirió a la actuación del equipo de Hugo Ibarra, y admitió que vio a los jugadores rivales "un poco relajados".

"Nosotros salimos sin subestimar a nadie. Sabíamos que ellos son el último campeón, que pelea el campeonato todos los años. Sabíamos contra quién nos íbamos a enfrentar", afirmó Bisanz en diálogo con López 910, por Radio La Red, para luego agregar: "Quizá se los notó con un poco de pasividad, un poco relajados. Nosotros, con lucha, garra y personalidad, lo pudimos sacar adelante".

En relación con el desahogo del técnico Javier Sanguinetti, el futbolista afirmó que no fue el único: "Lo festejamos todos, no solo él. Desde octubre que no se ganaba de local. Tanto el técnico, el equipo, como todos los hinchas, lo festejamos como una final".

"Nos sirvió para sacarnos de la cabeza que estábamos últimos. Vernos ahí era algo que no merecíamos. Por el plantel que tenemos, por el club, no merecíamos estar ahí. Creo que pudimos mostrarnos con otra cara, con otro juego y, por momentos, se vio esa personalidad, que era lo que buscábamos", agregó.