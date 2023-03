Frank Fabra, una de las figuras de Boca en la final con Patronato: "Se vio un equipo alegre, protagonista"

Si bien fue Darío Benedetto la gran figura de la victoria de Boca ante Patronato por la final de la Supercopa Argentina, uno de los puntos más altos del campeón fue Frank Fabra, el colombiano que recuperó la titularidad luego de estar un par de partidos como suplente. Tras el partido, destacó la "alegría" con la que jugó el equipo y aseguró que no lo desespera la posibilidad de ser transferido.

"Hoy se vio un equipo alegre en la cancha, que intentó, que fue protagonista, que buscó por todos los medios y así hay que jugar en la liga cada partido que le toque a Boca", afirmó el lateral durante una entrevista con Martín Arévalo en Acá hay buen fútbol, por Radio La Red.

Embed

Luego, como en una especie de balance de su campaña en Boca, destacó que el 2022 "fue un año fantástico. Mi nivel fue muy parejo todo el año, eso fue importante. Creo que para el equipo y para mí, la confianza que tuvimos el año anterior fue muy grande y logramos ganar dos títulos que fueron importantes".

Consultado sobre si lo inquieta la idea de tener la chance de jugar en Europa, aseguró que no y que disfruta de Boca "día a día".

"No me desespera irme a Europa. En 2018, cuando iba a jugar el Mundial, tuve varias posibilidades de irme y me pasó lo de la lesión. Por eso, no pude jugar la Copa del Mundo, que era lo que más quería. Pero como siempre le digo a mi familia: Boca es para disfrutar día a día. No puedo pensar en el mañana ni en el ayer, sino en el hoy. Por eso tengo esa paz que dicen y no me desespero por lo que pueda pasar mañana", expresó.