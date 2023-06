Juan Román Riquelme anunció su partido despedida y confirmó la presencia de Messi: "Es un sueño"

Después de años de espera, Juan Román Riquelme brindó una conferencia de prensa en La Bombonera en la que anunció su partido despedida, que será el domingo 25 de junio.

image.png

Juan Román Riquelme confirmó su partido despedida

"Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día", comenzó diciendo el vicepresidente de Boca.

"La verdad que pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de Argentinos. Ahora me toca venir a la cancha como hincha. Hay que hacerlo bien para poder a entrar en esta cancha. Resulta fácil volver al jardín de casa al ponerse el buzo del club, será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota, ja", continuó Román.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de hacer más de un partido, el ídolo de Boca, declaró: "No lo sé. Es verdad que somos muchos los bosteros, eso sin duda. Cada día que pasa no sé por qué me tienen tanto cariño, eso también me lo pregunto. He sido un simple jugador de fútbol que intentó defender los colores de la mejor manera, que intentó defender los colores como lo sentía y que pasó nueve años del último día. La Bombonera volverá a ser una maravilla como siempre".

"Yo sé que se siente raro, pero algún día se tenía que dar esto. Es mi lugar, esta es mi vida. Es estar en mi casa, volver a estar con mi gente, pasar un buen domingo como lo hemos hecho siempre. Sin dudas va a ser maravilloso. Será muy lindo volver a vestirme de futbolista, volver a tocar una pelota, volver a mirar a la gente, empezar a correr como un nene, que las tribunas se pongan blancas...", continuó Román.

Sin titubeos, Riquelme confirmó la presencia que todos estaban esperando, la de Lionel Messi: "Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para mucho. Tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y ser compañero de los dos. Seguro que la va a pasar bien, va estar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo... Será maravilloso".

"Los equipos ya son claros. Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Será Boca contra la Selección Argentina y esperemos que la gente lo disfrute mucho", continuó diciendo Román.

"Para mí fue un sueño cada vez que tocó vestir la camiseta de este club, sí me sentía más cómodo jugando en nuestra casa que de visitante. Tengo que agradecer a los hinchas del resto de los clubes que siempre me trataron con respeto, pero prefería jugar en La Bombonera. Entrar, ir hasta la mitad de la cancha, saludar, ir a sacarme la foto con el equipo, que la gente gritara mi nombre, atarme los botines antes de que arranque el partido y las tribunas se me ponían blancas. Veía a los 11 de ellos y a los 11 míos. Fue un sueño. Jugar a la pelota fue un sueño y ojalá que lo pueda disfrutar. Será emocionante porque el fútbol me emociona. El fútbol es mi vida y le debo todo a una pelota de fútbol. Cada día que me levanto, miro al espejo y me pregunto por qué carajo me tienen tanto cariño. Mi único miedo es saber cómo hacer para que el hincha de Boca me quiera hasta el último día igual y me respete", declaró el vicepresidente del Xeneize.

"Yo intentaré jugar todo el partido, no sé si voy a llegar. Esperemos hacerlo bien", expresó.

Embed

Jorge Amor Ameal inició la conferencia de prensa de la despedida de Juan Román Riquelme

"Gracias por la presencia de todos. Estamos muy bien, contentos. En la campaña anterior, decíamos que debería estar jugando él (Riquelme). Desgraciadamente, no se hizo y terminó jugando en otro club. No se hizo el homenaje que merecía y por suerte llegó la fecha. Estoy convencido de que no será la única fecha, volaron nuestros teléfonos para que se hagan más, pero eso lo decidirá Román con su gente", declaró el presidente de Boca, que cerró su discurso con una frase para Riquelme: "La gente te quiere, sos el único ídolo de Boca"