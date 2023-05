La despedida de Riquelme: fecha tentativa y ¿la presencia de Messi?

"Creo que este año lo vamos a hacer", expresó Juan Román Riquelme unos meses atrás respecto a su partido de despedida en La Bombonera. Después de una larga espera desde su retiro en 2015 (aunque su último encuentro con Boca fue en 2014), parece que finalmente se llevará a cabo. Todo parece indicar que, si no hay contratiempos, el ídolo y actual vicepresidente de Boca tendrá su homenaje el domingo 25 de junio. Esta es la fecha tentativa y se espera que pronto se confirme oficialmente, con el sueño adicional de que Lionel Messi pueda estar presente.

riquelme-scaloneta.jpg

A medida que Boca Juniors se acerca a sus elecciones que se celebrarán a finales de este año, todo está preparado para que uno de los máximos ídolos azules del club se despida definitivamente frente a su público en un partido que ha sido postergado desde 2020.

A mediados de febrero, Riquelme mismo admitió: "Sí... creo que este año lo vamos a hacer. Veremos si algunas cosas se acomodan, pero no podemos dejar que pase este año". "Hay muchas personas que quieren que suceda. Me da un poco de vergüenza porque ya ha pasado mucho tiempo. No sé si me atrevería a ponerme los botines de nuevo", añadió Riquelme con una sonrisa.

Aunque por ahora no se han revelado muchos detalles sobre cómo será el evento y quiénes serán los invitados, una versión que gana fuerza es la posibilidad de que Carlos Bianchi dirija uno de los equipos, muy probablemente el que estará conformado por los campeones de la Copa Libertadores de 2000. En el otro equipo, en principio, estarían amigos y compañeros de Riquelme a lo largo de su carrera.

Messi, ¿presente en la despedida de Riquelme?

Otro dato relevante es que existe una posibilidad real de que Lionel Messi participe en el partido tan esperado por los fanáticos de Boca. Se sabe que La Pulga tiene una estrecha relación con Román y hay admiración mutua desde que jugaron juntos en la Selección Argentina. Es un hecho que Riquelme lo invitará y no sería sorprendente que el jugador rosarino aparezca en el estadio de Boca.

¿Cuál es el motivo que fortalece esta posibilidad? Tiene que ver con el hecho de que Messi también vendría al país para la despedida de Maxi Rodríguez, exfutbolista de Newell's y otro de sus grandes amigos en el fútbol, con quien coincidió en la Albiceleste. Este evento se llevará a cabo el 24 de junio, justo un día antes, y coincide nada menos que con el cumpleaños tanto de Messi como de Román.