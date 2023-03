La dura advertencia del técnico de Olimpo a sus jugadores para el partido con Boca

Conocido como un técnico temperamental en el mundo del ascenso, Arnaldo "Cacho" Sialle, técnico de Olimpo, le hizo honor a su fama de duro y les dejó un claro mensaje a sus futbolistas, que el sábado enfrentarán a Boca por la Copa Argentina. "Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes", afirmó, dejando en claro que busca que los suyos salgan a pelear el partido, sin asumir desde el vamos el rol de "Cenicienta".

"Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Al vestuario y a otra cosa. A mí no me gusta. Si los jugadores de Olimpo quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes", lanzó en una entrevista con Toti Pasman y su equipo en Fútbol 910.

Consultado sobre las últimas actuaciones del equipo de Hugo Ibarra, Sialle elogió lo hecho por Instituto en La Bombonera, pero aclaró que en su caso, por una diferencia de categoría -Olimpo está en el Federal A- deberán hacer un partido casi perfecto.

"Lo que tenemos claro es que debemos jugar bien en todos los aspectos y no cometer errores para tener alguna esperanza. Eso lo tenemos claro. Intentaremos jugar. Tenemos un equipo que propone, que tiene la pelota, intentaremos lo nuestro", adelantó.

"¿Si vamos por el batacazo? Siempre se entra con la ilusión de ganar. Pero como dije antes, tenemos que jugar un buen partido si queremos tener chances. Tenemos que estar en un nivel alto", reconoció.