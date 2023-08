La gran sorpresa en la lista de convocados de Boca para enfrentar a Racing: ¿juega Barco?

Boca dio a conocer la lista de convocados para el partido ante Racing por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y hubo un nombre que alegró a los hinchas de Boca: el de Valentín Barco. Si bien aún no se ha determinado si será titular o suplente, el hecho de que forme parte del plantel elegido para la visita a Avellanada lo convierte en una opción viable para Jorge Almirón.

Tras un periodo de incertidumbre, la lista oficial finalmente confirmó que el Colo, que sufrió un desgarro grado 1/2 en el psoas ilíaco izquierdo durante el partido de ida disputado en La Bombonera, está entre los jugadores que se concentrarán con el resto del plantel azul y oro.

Lo cierto es que han transcurrido cinco días desde la lesión y su recuperación ha sido positiva. Actualmente se encuentra libre de dolores, motivo por el cual Almirón lo ha incluido entre los jugadores convocados. Sin embargo, esto no implica necesariamente una aparición automática en el campo; La decisión no se tomará hasta mañana. La estrategia es esperar hasta el último momento para determinar si Barco formará parte del once titular o si esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

¿Quiénes son los dos notables ausentes? Luca Langoni, que se recupera de otra rotura en el bíceps femoral, y Norberto Briasco, quien Boca anunció hoy sufrió un esguince de tobillo en el duelo del fin de semana ante Sarmiento, son los dos únicos jugadores de la delegación que no estarán en la concentración.