La llamativa decisión de Boca sobre el futuro de Óscar Romero

Tras no ser convocado para el duelo ante Barracas Central por la Copa Argentina y para el enfrentamiento contra Newell's por la Liga Profesional, el mediocampista paraguayo Óscar Romero está considerando una drástica decisión para su futuro: rescindir su contrato de común acuerdo con Boca.

El entrenador Jorge Almirón no considera a Romero como una prioridad desde su llegada al equipo. A pesar de haber jugado seis partidos y haber realizado una asistencia, parece que el jugador y el club están de acuerdo en poner fin a su vínculo, que se extienden hasta diciembre. Esto permitiría a Boca liberar un contrato alto y abrir un cupo de extranjero para la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien parece estar cada vez más cerca del equipo.

En cuanto al futuro de Óscar Romero, aunque el Vasco da Gama de Brasil ha mostrado interés en él, el volante ex-Racing todavía no ha decidido en qué club jugará tras dejar Boca. Sin embargo, al quedar con el pase en su poder, seguramente no le faltarán equipos interesados en contratarlo. Por otro lado, aunque el DT de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, podría haber comunicado recientemente con él, no parece haber ninguna posibilidad de que regrese al Ciclón.