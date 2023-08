Los fuertes posteos del hermano de Darío Benedetto tras la pelea con Nahuel Gallardo

La derrota de Boca ante Sarmiento en Junín provocó un altercado entre Nahuel Gallardo y Lucas Blondel, en el cual Darío Benedetto trató de intervenir con un gesto agresivo. Después de esto, el jugador de Sarmiento hizo declaraciones provocativas, lo que generó la anticipación de una eventual reacción por parte del Pipa. Sin embargo, fue su hermano Lucas quien finalmente respondió a Nahuel Gallardo utilizando sus plataformas en línea.

Lucas Benedetto compartió varias fotografías, centrando la atención en él después de las agudas declaraciones de Nahuel. En primer lugar, compartió una imagen de cuando era bebé, sostenida por otra persona, junto con la leyenda: “El lukitas bebé leyendo todo lo que comentan”. Lucas, el hermano del Pipa, no pasó por alto ningún detalle de lo ocurrido el domingo por la tarde en Junín.

hermanobenedetto1.jpg

En el mismo hilo de imágenes, el pariente de Benedetto compartió dos fotos adicionales de épocas anteriores en las que aparecen él, un joven Pipa y su madre, quien lamentablemente falleció cuando Darío tenía 12 años. En una de las fotos, en la que todos visten los colores distintivos de Boca y mientras realizan malabares con una pelota, Lucas escribió: “El mini Lukitas jugando y chupándole un huevo todo lo que dicen”.

hermanobenedetto2.jpg

La acusación de Nahuel Gallardo contra Darío Benedetto

“Fui a saludar a Blondel y no me dio la mano. Nos dijimos algunas cosas, pero quedaba ahí. Hasta que se metió a hacer quilombo Benedetto, no había pasado nada. Le mostré el video a Trucco y me dijo que se equivocó. Vamos a ver si lo dice en el informe”, explicó el mayor de los hijos del histórico entrenador de River, que vio la tarjeta roja, igual que el lateral derecho del Xeneize.

Las cámaras de ESPN capturaron el momento en que Gallardo colocó su mano en el cuello de Blondel y lo empujó, lo que provocó una serie de empujones entre los jugadores. El jugador de Sarmiento también fue objeto de un golpe de puño por parte de Benedetto, aunque este no llegó a conectar.

El caos se desató en el campo de juego luego de que los jugadores visitantes protestaran por un supuesto penal no sancionado por una falta de Insaurralde a Valentini en el área. Posteriormente, Gallardo fue confrontado por Blondel, Zeballos y Benedetto. El árbitro Trucco mostró tarjetas rojas a Blondel y al hijo de Gallardo, mientras intentaba calmar la situación.

Después del partido, Gallardo explicó que su intención inicial era saludar a Blondel de manera amistosa, pero se sintió molesto por su negativa a hacerlo. El futbolista también señaló que los jugadores de Boca instaron al árbitro a expulsar a Benedetto, lo que sugiere que había tensiones internas en el equipo visitante: “Trucco me dijo que los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo para el plantel. Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros, se ve que lo creen medio un estorbo. Erró el penal, se ve que estaba caliente. Los compañeros estaban queriendo decir que lo echen a Benedetto, que había hecho todo el quilombo”.