Preocupación en Boca: Edinson Cavani trabajó diferenciado y, ¿se pierde la ida ante Racing?

A solo unas horas del comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing, se encendieron las alarmas en el predio de Boca. Edinson Cavani se sometió a un entrenamiento diferenciado debido a una sobrecarga muscular. Aunque en el club confían en que estará en condiciones de jugar este miércoles, esperarán para observar su evolución en las próximas horas.

image.png

El goleador uruguayo viene lidiando con esta molestia desde el partido del pasado viernes contra Platense, en el cual tuvo un rendimiento destacado al anotar su primer gol con la camiseta azul y oro. Por precaución, el cuerpo técnico abandonó que no se uniera al grupo en los entrenamientos.

¿Existe el riesgo de que no esté disponible el miércoles contra la Academia? En principio, no. Según lo que se informa en Boca, simplemente no se unió a sus compañeros ni realizó ejercicios intensos para evitar que la molestia empeorara. De esta manera, no debería haber ningún problema para que Cavani llegue en condiciones óptimas y sea titular en el partido copero de mañana en La Bombonera.

Cuándo juegan Boca vs. Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Después de superar a Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia en las rondas anteriores, el Xeneize y la Academia volverán a competir, reviviendo el enfrentamiento que tuvo lugar en la edición de 2021. Estarán disputando un lugar en las semifinales, y ya se confirmaron las fechas y horarios para estos emocionantes partidos.

Según el anuncio realizado por la Conmebol, el primer duelo se llevará a cabo el 23 de agosto en La Bombonera, mientras que el partido de vuelta se jugará el 30 de agosto en el Cilindro de Avellaneda. Esta programación fue establecida debido a que el equipo de Fernando Gago finalizó la fase de grupos con una mejor diferencia de goles que el equipo dirigido por Jorge Almirón, a pesar de que ambos equipos acumularon 13 puntos en total.

Los dos partidos se disputarán a las 21:30. Es importante señalar que, al igual que en la edición anterior del torneo, en los enfrentamientos entre Vélez - River y Vélez - Talleres, se espera que no se permita la presencia de público visitante en ninguno de los dos estadios.

Cronograma de la Copa Libertadores 2023, fase por fase

Cuartos de final: del 23 al 30 de agosto.

Semifinales: del 27 de septiembre al 4 de octubre.

Final: 4 de noviembre.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2023

La gran final de la Copa Libertadores será el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, según lo que publicó el ente madre del fútbol sudamericano.

La definición del certamen vuelve a disputarse en la mítica cancha de Brasil, que ya fue sede del partido por el título continental en la edición de 2020 (en la que Palmeiras derrotó por 1-0 a Santos).