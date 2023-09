La Cámara Electoral pidió postergar el Superclásico entre Boca y River: los detalles

Boca conoció las fechas de los enfrentamientos de las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras. El primer partido se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera, y la revancha se jugará el jueves 5 de octubre, a la misma hora, en el Allianz Arena de San Pablo.

image.png

El esperado Superclásico entre Boca y River, estaba originalmente previsto para el domingo 1 de octubre. Sin embargo, ese mismo día, a las 21 en Santiago del Estero, está programado el primer debate presidencial. En consecuencia, la Cámara Electoral solicitó a la AFA que no se dispute el superclásico ese día.

La razón detrás de esta solicitud, es que la Cámara Electoral quiere que la atención de la ciudadanía esté completamente centrada en el debate presidencial. Aunque el partido se jugara en un horario anterior, si el superclásico acapara la atención, se reduciría el impacto del debate. El siguiente debate está programado para el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho, y también se busca evitar partidos en esa fecha.

La AFA ha asegurado que no programará partidos ese domingo, aunque aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Además, es importante considerar que no solo se trata del superclásico Boca-River, sino que también es la fecha de los clásicos, incluyendo enfrentamientos como Gimnasia-Estudiantes, Huracán-San Lorenzo y Racing-Independiente, entre otros.

Sin embargo, Boca no puede aceptar jugar el sábado, ya que habría un intervalo de menos de 48 horas entre ese partido y el enfrentamiento crucial contra Palmeiras. Por lo tanto, queda pendiente la respuesta de la AFA y la Liga Profesional para determinar si acogerán la solicitud de la Cámara Electoral y cómo se reprogramarán los partidos.