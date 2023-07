Quién es el delantero que se disputan River y Boca para este mercado de pases

Boca sigue activo en el mercado de fichajes en busca de jugadores que refuercen su plantel para los octavos de final de la Copa Libertadores. Recientemente, surgió el nombre de Facundo Colidio, un exjugador del club que emigró a Italia a una edad temprana sin debutar en el primer equipo y que también está siendo seguido de cerca por River.

El equipo de Boca contactó al Inter de Italia, club actual de Colidio, a través de su representante, Daniel Bolotnicoff, quien tiene una relación histórica con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme. La oferta presentada fue para un préstamo con opción de compra, aunque también se está considerando la posibilidad de hacer una oferta por la mitad de los derechos del jugador.

Es importante destacar que River también ha mostrado interés en el frente en el pasado, pero hasta el momento no han avanzado en las negociaciones.

Desde Europa, se ha valorado al futbolista en seis millones de dólares por la totalidad de su ficha. Sin embargo, el Toluca de México también ha mostrado interés y ha llegado a un acuerdo con el Inter para llevar a México. Aunque el monto de la oferta mexicana no ha sido revelado, se estima que estaría en el rango de cinco a seis millones de dólares.

El futuro de Colidio aún no está definido, ya que el jugador se tomará su tiempo para decidir su próximo destino. Aunque Toluca tiene una oferta formal sobre la mesa, el jugador no está convencido de seguir su carrera en México, ya que daría prioridad a lo deportivo. Esto abre la posibilidad de que Boca Juniors pueda convencerlo de regresar a Argentina, aunque se debe tener en cuenta que en el país sudamericano no pueden ofrecer un contrato que iguale los montos económicos que le ofrecen desde México. La decisión final surgió de las preferencias y deseos del futbolista.

Colidio, la joya de Boca que se marchó a Europa sin debutar y quieren volver a Argentina

Antes de trasladarse a Italia, Colidio se mostrará en las categorías juveniles de Boca Juniors, donde era considerado como la próxima gran promesa. A fines de 2017, Boca lo ganó al Inter por nueve millones de dólares, superando en la puja a clubes de renombre como Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid.

Durante su paso por las divisiones juveniles, se le auguró un futuro brillante en la Selección Argentina, y de hecho, fue el máximo goleador del seleccionado en el torneo de L'Alcudia de 2018, que la Albiceleste ganó bajo la dirección de Lionel Scaloni, antes de su experiencia como entrenador del equipo nacional mayor. Sin embargo, en el Inter no consolidarse en el primer equipo, permaneciendo solamente en el banco de suplentes durante tres partidos y sin debutar. No obstante, en el equipo Primavera del Inter tuvo un destacado desempeño, anotando 16 goles en 55 presentaciones.

Luego, Colidio llegó a Tigre cuando estaba fuera del radar del fútbol argentino, a petición del entrenador Diego Martínez, quien ya lo había dirigido en las categorías inferiores de Boca. Durante su año y medio en Tigre, formó una gran asociación con Mateo Retegui, otro jugador con pasado en Boca Juniors, y contribuyó con 11 goles y 10 asistencias en 72 partidos.