Salva Gomis : "El Valencia le ha comunicado a Cavani que no va a presentar oposición si se quiere ir del club"

Hace varios mercados de pases que Edinson Cavani suena para incorporarse al plantel de Boca, como un jugador de calidad en su delantera. Salva Gomis, periodista de Valencia, habló de cómo es la situación del delantero charrúa: “Cavani llegó como una estrella, como lo fue siempre en Europa; su objetivo era jugar el Mundial, hasta ahí fue buena; después todo empezó a torcerse con sus molestias y fue desapareciendo del once del Valencia”.

“El Valencia le ha comunicado a Cavani que no va a presentar oposición si se quiere ir del club", agregó Gomis pero aclaró: “Lo que pasó la temporada anterior, no tiene nada que ver con lo que pueda pasar la próxima; viene haciendo pretemporada y quiere convencer al entrenador para ser el delantero titular”.

“Creo que a nivel deportivo no lo descartan a Cavani, pero si le dicen que tienen que prescindir de él, no se van a oponer para traer refuerzos”, comentó a raíz de una posible salida. También agregó que el delantero uruguayo habló con el técnico Che: “La charla entre Cavani y Baraja se dio: le gustaría contarlo a nivel deportivo, pero que sabe que la situación del club es delicada en ese sentido”.

“El contrato que tiene en Valencia no es una locura, si fuera por dinero no se quedaba en el club; él vino por una cuestión personal. Cavani cobra 3 millones de euros netos”. “Para llevarse a Cavani tendrán que llegar un acuerdo para rescindir el año de contrato que le queda; el club sabe que no va a recaudar”

Aunque en Argentina dicen que desde Boca lo esperan, no parece ser la misma información que se maneja en España: "Lo que sí que te digo es que a nosotros el entorno de Cavani, nos desmentía una negociación con Boca Juniors", cerró.

Escuchá la nota completa sobre la situación de Cavani y la posible llegada a Boca: