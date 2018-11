Borghi: "Nadie va a disfrutar el Superclásico, es un partido que marca la historia"

Claudio Borghi habló en Fútbol 910 sobre el superclásico que tiene en vilo a un país y afirmó que "El árbitro extranjero puede tomar mejores decisiones porque no conoce mucho a los jugadores, quienes se tiran quienes pegan"





Acerca de los dichos por Pablo Perez, afirmó que "Creo que nadie va a disfrutar este superclásico, es un partido que marca la historia para bien o para mal"





"Entiendo que los jugadores digan que no van a disfrutar este partido porque se juegan mucho", agregó.





Sobre un posible ganador, dijo que "No creo que haya un favorito, el mejor equipo de la copa fue Palmeiras"





"Hoy el que saca un buen resultado de local casi que pasa", dijo.





Además, se refirió a su ex ayudante y ex miembro de la Selección Beccacese y dijo que "Fue un buen ayudante, hay gente que esta preparada para ser técnico y otros no, hay que darle tiempo para que demuestre sus capacidades pero es un técnico joven con poco camino recorrido