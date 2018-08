"Boudou es un ladrón, una persona que le ha quitado a nuestro país dignidad y honra"

"Me parece increíble lo que sucedió hoy, parecía que nunca íbamos a llegar a esta instancia. Era como una situación que se iba dilatando, parece increíble que llegue a buen puerto en este país donde la Justicia nunca trabajó y los corruptos siempre se llevaron su premio".

Sobre cómo comenzó todo:

"Para mí todo comenzó en el 2009, cuando supe lo que hacía Vanderbroele, toda una vida. Yo veía que había cambiado de hábitos, quería irse a vivir a Buenos Aires a un lugar caro, con colegios caros, nosotros teníamos otra vida en Mendoza. Nosotros no vivíamos mal, no tenía por qué hacerlo, no nos faltaba dinero, pero él mostró ser alguien distinto a quien yo creía y elegí".



Referido a quién es Boudou para ella:



"Un ladrón y un mentiroso. Un hombre que deshonra nuestra país. Es un caradura, un chanta. Hasta antes del veredicto se quería hacer ver por un pobre hombre atacado por los medios, no tuvo la dignidad de asumir lo que le toca vivir. Me parece un espanto que la gente de mi país elija a esa gente para que nos represente. Las personas comunes como yo por muchos menos tenemos más años de cárcel, quienes nos gobiernan debieran ser juzgados con una vara más dura, pero lo importante es que se haya juzgado y haya salido a la luz la verdad. Es inédito que alguien vaya detenido por corrupción y que vaya detenido en el momento".



Acerca de si le molesta cuando la prensa hace notas de mujeres despechadas que destapan la corrupción y la involucran en la lista:



"Es despectivo, de mí han dicho de todo, la propia Justicia dijo que era deficiente mental, yo aguanté todo eso sin contestar y con la frente alta, pero a esta altura me parece que no da que lo hice por despecho. Yo nunca toqué un peso de la plata sucia de Vandenbroele, nunca gocé de ningún beneficio, yo no me mido con esas mujeres".



Reviví el audio:

